Marianne Vos kan het nog, tweede bij Women's Tour na sleutelbeenbreuk

Marianne Vos is volledig hersteld van haar sleutelbeenbreuk. (Foto: Orange Pictures)

BABYLONIëNBROEK - Marianne Vos (31) lijkt goed hersteld te worden van haar sleutelbeenbreuk. Zondag legde ze bij de slotetappe van de OVO Energy Women's Tour in Groot-Brittannië beslag op de tweede plaats in het klassement. Vos reed prima, maar het was helaas niet genoeg om Coryn Rivera uit de leiderstrui te rijden. De Finse Lotta Lepistö won de etappe na een massasprint.

Vos, de kopvrouw van WaowDeals Pro Cycling liet op het eiland zien nog lang niet afgeschreven te zijn. Alleen de eerste dag had ze slechte benen, daarna haperde ze niet meer. Bij vier van de vijf etappes eindigde ze in de top drie, in totaal moest ze elf seconden toegeven op Rivera.

Tijdens de race droeg Vos een Pink Ribbon om aandacht te vragen voor de strijd tegen borstkanker. Zaterdag kreeg ze ook een speciale roze trui, de breast cancer care jersey.