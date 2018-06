Stille tocht voor op A59 omgekomen Dilan, 'Het heeft ons enorm geraakt'

OOSTERHOUT - Bijna zeventig mensen hebben zich via Facebook aangemeld voor de stille tocht zondagavond voor de 16-jarige Dilan Shikhou uit Oosterhout, die vorige week zaterdag bij een ongeluk op de A59 omkwam. De jongen, die net examen had gedaan aan het Dongemond College, stierf nadat na een botsing de auto waar hij als bijrijder inzat, over de vangrail vloog.

De stille tocht wordt georganiseerd door vrienden en klasgenoten. De organisatie vraagt iedereen om zwart-witte kleding te dragen en om bloemen mee te nemen om neer te leggen. "Lieve mensen, familie, vrienden, kennissen en klasgenoten. Enorm heeft het ons hart geraakt, het overlijden van onze lieve vriend, klasgenoot, broeder Dilan Shikhou. Nooit verwacht en geheel onverwachts gebeurde het onmogelijke wat wij ooit hadden kunnen denken! Je was een vriendelijke leerling, lief voor alle mensen en begripvol naar iedereen in de sportschool," zo staat op Facebook.

LEES OOK: Bij ongeluk op A59 omgekomen Dilan (16) krijgt postuum vmbo-diploma

Condoleanceboek gaat naar ouders

De gemeente Drimmelen heeft toestemming gegeven voor de stille tocht. Die start zondagavond om halfacht bij het Dongemond College in Made. Omdat de school niet mee wil werken, start de tocht niet op het schoolplein, maar op de parkeerplaatsen. Daar ligt een condoleanceboek waar mensen hun herinneringen aan Dilan in kunnen schrijven. Dat boek wordt later aan zijn ouders gegeven.

Om acht uur vertrekt de stoet naar de Kievitsstraat, de plek naast de A59 waar de jongen omkwam. Het is een wandeling van bijna tien minuten. "Eenmaal hier aangekomen zullen we één minuut stilte houden. Daarna kunnen aanwezigen in kleine groepjes een bloem, knuffel, foto of ander voorwerp bij de plek van overlijden neerleggen."

LEES OOK: 18-jarige bestuurder zit nog vast na ongeluk op A59 waarbij twee doden vielen, rijbewijs ingevorderd