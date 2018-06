Meisje (12) en jongen (14) samen weggelopen uit jeugdinstelling, politie zet Burgernet in

ROOSENDAAL - De politie is op zoek naar een twaalfjarig meisje en een veertienjarige jongen. Beiden zaten in een jeugdinstelling en zijn vermoedelijk samen weggelopen. Ze zijn sinds zaterdag vermist.

Het meisje is vaker weggelopen, zo vertelt een politiewoordvoerder. Het stel is vermoedelijk in Roosendaal of in Oosterhout bij vrienden ondergedoken. "Ze zijn niet direct in gevaar, maar hebben wel grote gedragsproblemen waardoor we ze niet alleen op straat willen hebben."

Groene sneakers

Het meisje is blank, heeft donker haar, is gezet en droeg toen ze wegliep groene sneakers en een leren jas. Ze droeg verder een donkerblauw t-shirt en een spijkerbroek. Van de 14-jarige jongen heeft de politie geen goed signalement.