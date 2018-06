Tennis: Gasquet en Krunic zegevieren op het gras van Rosmalen

ROSMALEN - Richard Gasquet heeft zondag het Libéma Open op zijn naam geschreven. Op het gras in Rosmalen won de Fransman in twee sets van zijn landgenoot Jeremy Chardy: 6-3, 7-6.

De 31-jarige Gasquet (ATP-30) speelde een uitstekend toernooi en was ook zondag de betere speler. Hij pakte de vijftiende ATP-zege in zijn loopbaan en zijn eerste in Rosmalen.

Bij de vrouwen ging de titel naar Aleksandra Krunic. De 25-jarige Servische versloeg Kirsten Flipkens (6-7, 7-5, 6-1) en pakte daarmee haar eerste ATP-titel.