Zijspancrosser Etienne Bax derde in GP Letland

KIVOLI - Zijspancrosser Etienne Bax heeft zondag bij de Grand Prix van Estland genoegen moeten nemen met de derde plaats.

De coureur uit Bergeijk eindigde samen met bakkenist Kaspars Stupelis als vierde in de eerste manche. In de tweede omloop pakten ze de tweede plek. Bax zag daardoor de nummers een en twee in de tussenstand van het WK, Marvin van Luchene en Koen Hermans, weer 7 punten uitlopen.

Broer Robbie Bax had in de bak van Daniel Willemsen een GP om te vergeten. Het team werd na de eerste manche gediskwalificeerd omdat ze tussen de finish en het moment van de geluidscontrole water hadden getrokken. Daarbij kwam water op de uitlaat terecht. Dergelijke koeling van de uitlaat is niet toegestaan.

Het WK zijspancross gaat komende zondag verder met de GP van België in Lommel.