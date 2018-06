Uitslaande brand in gebouw met dure auto's op industrieterrein De Run in Veldhoven

VELDHOVEN - De brandweer is zondagavond uitgerukt voor een uitslaande brand op industrieterrein De Run in Veldhoven. De brand woedde bij een autobedrijf waar auto's worden gerenoveerd, aldus de brandweer. Omdat de brand niet naar de hal met de auto's is overgeslagen bleef de schade daar beperkt.

Er waren twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse. Het vuur ontstond in het kantoorgedeelte. De oorzaak van de brand is niet bekend. Een voorbijganger alarmeerde de hulpdiensten omdat die zwarte rook uit het pand zag komen.

Schade

Rond kwart over zes was de brand onder controle. Stichting Salvage neemt voor de verzekeringsmaatschappij de schade op.