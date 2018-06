Max van der Pas verliest finale NK boksen: 'Toch wel behoorlijk zuur'

MAASTRICHT - Max van der Pas is er zondag niet in geslaagd om de nationale titel boksen te behalen. De 25-jarige Elsendorper verloor in de finale na juryberaad van Zakaria Elhaij. "Toch wel behoorlijk zuur."

Van der Pas hoopte in Maastricht zijn derde NK te winnen in de klasse tot 75 kilogram. “De eerste ronde liep perfect en won ik dik. Ik dacht nog: dit gaat lukken”, aldus Van der Pas.

“In de tweede ronde liet ik me meeslepen in zijn spelletje en kreeg ik een waarschuwing voor vasthouden. Daardoor raakte ik wel enigszins van slag. De derde ronde won ik wel, maar door die straf en matige tweede ronde verloor ik de partij uiteindelijk alsnog. Toch wel behoorlijk zuur.”

Weggegeven

“Ik had de controle moeten houden en deze partij niet mogen verliezen. Ik heb ‘m zelf weggegeven.”

Voor zijn voorbereiding op de Chemie Pokal in Halle, later deze week, betekent het verlies naar eigen zeggen niet veel. “Daar ligt het niveau veel hoger en dat bokst voor mij fijner. De Chemie Pokal heeft mijn focus en daar moet ik echt gaan vlammen.”