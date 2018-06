Dick Jaspers pakt in Blankenberge zijn 23e wereldbekerzege: 'Het is als een thuiswedstrijd winnen'

BLANKENBERGE - Biljarter Dick Jaspers heeft het wereldbekertoernooi driebanden in Blankenberge op zijn naam geschreven. De 52-jarige veteraan uit Sint Willebrord, die al bijna dertig jaar tot de wereldtop behoort, versloeg in de finale de Turk Semih Sayginer met 40-33 in zeventien beurten.

Jaspers, de nummer negen van de wereld, was in de halve eindstrijd te sterk voor de Belg Eddy Merckx: 40-23. Hij maakte in die partij tegen de nummer twee van de wereld zestien punten op rij.

Thuiswedstrijd

Voor Jaspers was het zijn 23e individuele WB-overwinning in zijn succesvolle loopbaan. “Het is als een thuiswedstrijd winnen”, zei de drievoudige wereldkampioen over het toernooi in België. “Ik woon slechts tien kilometer van de grens en voel mij een beetje Belg. In 1997 won ik in Antwerpen de laatste wereldbekerwedstrijd die in België werd georganiseerd en nu pak ik opnieuw de overwinning. Dat is voor mij een enorme voldoening."