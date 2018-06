Wereldkampioen kickboksen Alicia Holzken (21) opent eigen sportschool, 'Ik ben heel trots'

EINDHOVEN - Het was een speciale dag voor de 21-jarige wereldkampioen kickboksen Alicia Holzken uit Sint-Oedenrode. Ze opende zondag officieel haar eigen sportschool genaamd Boxing Gym Holzken aan de Herentalsweg in Eindhoven. Niemand minder dan drievoudig Europees Kampioen boksen Arnold Vanderlyde was aanwezig. "Ik ben heel trots", zegt Alicia.

Zo'n 150 mensen kwamen af op de officiële opening van de boksschool. De gym is al sinds januari open, maar voor de opening moest alles perfect zijn. "We wilden eerst alles op orde hebben", vertelt Alicia. "We hebben alles mooi gemaakt en we hebben gewacht tot het goede moment."

Alicia vond het heel speciaal dat Arnold Vanderlyde aanwezig was. Vanderlyde is de persoonlijk begeleider van de kickbokser geweest toen ze nog maar 13 jaar oud was. "We hebben altijd contact gehouden. Ik kijk naar hem op."

Muur van piepschuim

Een boksschool open je natuurlijk niet door simpelweg een lintje door te knippen. De ceremonie ging er volledig in stijl van de sport aan toe. "We hebben een muur van piepschuim gemaakt met daarop onze gymposter. Daarna hebben we ons door de muur heen gebokst", vertelt Alicia. Verder werd een demonstratie gehouden om de sport aan alle bezoekers te laten zien. Kinderen en volwassenen konden in groepen wedstrijden boksen.

Alicia werd in februari dit jaar wereldkampioen kickboksen K1 onder 51 kilogram. In de toekomst wil ze voor meer titels gaan.