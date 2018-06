Dutch Technology Week gooit lasso uit: High Tech Ontdekkingsroute moet jongeren naar techniek lokken

EINDHOVEN - Basketballen met een robot, fietsen met een VR-bril door Eindhoven of aan het stuur van een nog niet uitgebrachte auto. Het kon allemaal op de High Tech Ontdekkingsroute tijdens de Dutch Technology Week. Met als doel: jongeren enthousiast te maken om in de toekomst hun beroep in de techniek te zoeken. Booming Brabant was erbij, een terugblik.

Het was dit jaar al weer de zevende editie van de Dutch Technologie Week. Een evenement dat bol staat van innovaties en technologische ontwikkelingen. Zonder meer interessant, maar de sector maakt zich zorgen nu er een pensioengolf aanstaande is.





Uitdagend

“We vinden het super belangrijk om te laten zien hoe mooi en uitdagend het is om te werken in de techniek. We kunnen de komende jaren wel wat aanwas gebruiken”, zegt Jeroen van den Hurk, managing director VDL Industrial Modules. VDL op de Automotive Campus in Helmond waar tijdens de ontdekkingsroute de deuren wijd opengingen.