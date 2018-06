Grote vechtpartij na afloop van voetbalwedstrijd tussen FC Tilburg en Madese Boys

TILBURG - Een wedstrijd tussen FC Tilburg en de Madese Boys is zondag afgelopen met een grote vechtpartij. De teams speelden tegen elkaar op Sportpark Spoordijk. Na strafschoppen in het voordeel van Tilburg gingen spelers en supporters met elkaar op de vuist.

De wedstrijd begon om halfdrie. Na afloop ontstond ruzie en liep een grote groep het veld op om te vechten. "Door beide partijen zijn acties ondernomen die niet door de beugel kunnen", reageert secretaris Winy Broeders van de Madese Boys. "Er waren voorafgaand aan de vechtpartij provocaties van zowel publiek als spelers. Dat liep uit de hand. Maar het was ook snel weer voorbij."

"Wij betreuren het erg wat er is gebeurd", gaat Broeders verder. Na afloop van de wedstrijd is in de bestuurskamer van FC Tilburg overleg geweest en is volgens Broeders direct excuses aangeboden.Â

Shirt verbrand

Na de vechtpartij zou een shirt van speler Roshendley Saez van FC Tilburg door spelers van de Madese Boys zijn verbrand. Het shirt zou als trofee in de kantine in Made zijn opgehangen. Er gaan geluiden op dat deze actie een racistisch motief had. "Wij willen ons als bestuur verre distantiëren van racisme. Ik betreur het heel erg wat er is gebeurd", herhaalt Broeders. "Ik ben ervan overtuigd dat het van twee kanten is gekomen."

Maandagavond bespreekt het bestuur van FC Tilburg welke verdere acties worden ondernomen. Daarover is tussen beide besturen al telefonisch contact geweest.