Huis beschoten in Eindhoven, twee verdachten met wapen aangehouden

EINDHOVEN - Een huis aan de Shakespearelaan in Eindhoven is zondagnacht rond drieuur beschoten. Twee mannen zijn aangehouden in verband met de schietpartij. Een wapen is in beslag genomen. Dat meldt de politie via Twitter.

Er raakte voor zo ver bekend niemand gewond. De gevel van de woning is beschadigd en een ruit is gesneuveld. Ook werd er een groot aantal hulzen gevonden bij het huis. Volgens omwonenden zou het hebben geklonken alsof er iemand met een mitrailleur schoot.

Vluchtauto

De verdachten vluchtten met een auto. Op basis van een signalement van de auto werd een grote zoekactie gestart door de politie. Het voertuig werd vervolgens gespot op de A2 in de buurt van Den Bosch. Bij Beesd werd hij ingesloten en de twee verdachten aangehouden. In de auto werd ook een wapen gevonden.

De politie doet sporenonderzoek. Ook wordt nog gekeken in hoeverre de twee aangehouden mannen betrokken zijn bij de schietpartij. Over de mogelijke aanleiding van de schietpartij zegt de politie nog niks. Verschillende buurtbewoners verklaarden dat de bewoner van het huis schulden zou hebben.