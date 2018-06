Buurtbewoner flink geschrokken van schietpartij in Eindhoven: 'Er hadden doden kunnen vallen'

EINDHOVEN - Zondagnacht werd de Shakespearelaan in Eindhoven opgeschrikt door een schietpartij. Een huis werd meerdere keren beschoten. Er vielen geen slachtoffers, maar de schrik in de buurt zit er goed in. "Dit is heel erg eng, vreselijk", zegt een buurtbewoner.

Een buurtbewoonster vertelt wat er gebeurde: "We lagen in bed te slapen. Rond drieuur hoorde ik vijf of zes knallen achter elkaar. Mijn man en ik zaten meteen recht op in bed. Het viel me al op dat het hartstikke dichtbij was. Daarna reed er een auto heel langzaam weg."

LEES OOK: Huis beschoten in Eindhoven: 'Klonk als een automatisch wapen'

Vol met politiewagens

Even later stond de straat vol met politiewagens. "We zijn toen naar buiten gegaan, daar hoorden we dat er geschoten was." De bewoonster zegt flink geschrokken te zijn: "Ik heb de hele nacht niet meer geslapen."

Volgens de bewoonster zijn de bewoners van het huis al een tijd geleden vertrokken. "Er woont op dit moment niemand. Maar er zal maar een rondslingerende kogel zijn geweest, dan waren de gevolgen niet te overzien geweest. Er hadden doden kunnen vallen."