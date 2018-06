Buurtbewoners geschrokken van schietpartij in Eindhoven: 'Er hadden doden kunnen vallen'

EINDHOVEN - Zondagnacht werd de Shakespearelaan in Eindhoven opgeschrikt door een schietpartij. Een huis - dat tot voor kort werd bewoond door 'wonderbelegger Rob van den B. - werd beschoten met wat waarschijnlijk een automatisch vuurwapen is. Er raakte niemand gewond, maar omwonenden zijn flink geschrokken van het plotse geweld in de doorgaans rustige buurt.

"Ik schrok wakker van een harde knal. Het klonk als harde kanonslag, en dan een paar heel snel achter elkaar", zegt de directe buurvrouw. "Je denkt eerst: misschien is het vuurwerk. Maar daarna besef je je al snel dat het een aanslag is."

Ze had geen contact met haar buurman, maar kwam er na een inval in 2017 achter dat hij in het criminele circuit verkeerde: "Je weet dat daar acties uit voort kunnen komen, maar dit verwacht je niet."

Verhuisd

Een andere buurtbewoner weet te vertellen dat Van den B. ongeveer een maand geleden was verhuisd. Ook bij haar zit de schrik er goed in: "We lagen in bed te slapen. Rond drieuur hoorde ik vijf of zes knallen achter elkaar. Mijn man en ik zaten meteen recht op in bed. Het viel me al op dat het hartstikke dichtbij was. Daarna reed er een auto heel langzaam weg."

"Er zal maar een rondslingerende kogel zijn geweest, dan waren de gevolgen niet te overzien geweest. Er hadden doden kunnen vallen", besluit ze.

'Altijd gordijnen dicht'

Meerdere buurtbewoners bevestigen dat Van den B. erg op zijn hoede was. Volgens een buurman zette hij zijn auto nooit op de oprit. "Je zag ook niet dat hij er was. Hij had altijd de gordijnen dicht."

Kort na de schietpartij werden twee mannen in een auto aangehouden door de politie.