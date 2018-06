7506 Brabantse olievaten dobberen rond in Londen

OOSTERHOUT - 7506 Brabantse olievaten dobberen sinds kort in Londen rond. De internationaal befaamde kunstenaar Christo maakte van de duizenden vaten een twintig meter hoog drijvend kunstwerk. "Het is een enorme afgeplatte pyramide", vertelt trotse leverancier Ton Janus uit Oosterhout.

Het immense bouwwerk drijft rond in het Londens Hyde park. "Het lijkt gefotoshopt, maar het is echt", vertelt de leverancier nog steeds vol verbazing.

'Hartstikke leuk deze kunstopdrachten'

Het is niet voor het eerst dat de 82-jarige Christo het bedrijf Janus Vaten vraagt om olievaten. "In 1967 bouwden we de eerste toren", weet Ton zich te herinneren.

En twee jaar geleden nog werd een grote lading olievaten vervoerd naar Frankrijk voor eenzelfde project als in Londen. "Wij maken olievaten voor de industrie. Dat deze kunstopdrachten erbij komen, is natuurlijk hartstikke leuk."

De Bulgaars-Amerikaanse kunstenaar Christo is vooral bekend door zijn 'inpakkunst'. Hij pakte in Parijs de brug Le Pont Neuf in en in Berlijn de Reichstag.