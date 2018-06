Voortvluchtige moordenaar van Bredase jongen Danny Gubbels (12) in Colombia opgepakt

BREDA - Een van de moordenaars van de 12-jarige Danny Gubbels in Breda is vrijdag in Colombia aangehouden. Dat meldt het OM maandag. Het gaat om een 36-jarige Brit, die november 2015 tot 20 jaar gevangenisstraf is veroordeeld.

De man had zijn ouders op bezoek en was onderweg van het Colombiaanse Bogota naar Medellín toen hij werd aangehouden. Hij heeft zich vermoedelijk de afgelopen jaren met een valse Colombiaanse identiteit schuil gehouden.

Kogels

Danny Gubbels (12) werd in 2010 beschoten. Hij zat met zijn moeder in Breda aan de keukentafel toen een groep van zeven personen ’s avonds schoten afvuurde op de woonwagen waarin licht brandde.



Er werden in totaal 27 kogels afgeschoten. Danny werd geraakt en overleed. Zijn moeder raakte gewond aan het hoofd. De moord was een vergeldingsactie, omdat zijn familie 400 kilo cocaïne was kwijtgeraakt.

Voor de moord zijn drie mannen veroordeeld tot twintig jaar cel.