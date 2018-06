'Te weinig geld voor jeugdzorg en te veel regelgekte', GGzE bereikt financiële bodem

EINDHOVEN - De GGzE in Eindhoven heeft financieel de bodem bereikt. Als de overheid een nog grotere kaalslag op de specialistische jeugdzorg pleegt, dan zakt de hulpverlening door de bodem. Dat blijkt uit het jaarverslag dat de Eindhovense organisatie voor geestelijke gezondheidszorg maandag heeft gepresenteerd.

Joep Verbugt, voorzitter van de Raad van Bestuur van de GGzE, luidt de noodklok. Dit jaar zijn er grote zorgen over de financiering van de jeugdzorg. De GGzE heeft 25 procent van het budget ingeleverd. Verbugt: “De bodem is echt bereikt en een verdere kaalslag is niet mogelijk.”

Regelgekte

Zijn organisatie kampt met meer problemen als gevolg van rijksbeleid. “De regelgekte is toegenomen”, aldus Verbugt. “Deze administratieve lastendruk gaat iedere dag weer ten koste van de zorg. Wij blijven pleiten voor minder papier en meer zorg”, aldus de bestuursvoorzitter van de GGzE.

Het bestuur pleit ook voor een landelijke inspanning om het tekort aan personeel in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken. De GGzE heeft op dit moment tientallen vacatures. De GGzE wil zelf met gemeenten en zorgverzekeraars afspraken maken om dit probleem aan te pakken.

Woenselse Poort

2017 was voor de GGzE een bewogen jaar. Het was vooral het jaar waarin tbs-kliniek de Woenselse Poort negatief in het nieuws kwam met zelfmoorden, relaties tussen patiënten en personeelsleden in verband met drugsgebruik. De situatie is de laatste tijd verbeterd. Toch is het gelukt om 2017 met een positief saldo af te sluiten dankzij reserves die waren opgebouwd. “Er is het afgelopen jaar door onze medewerkers hard gewerkt. De werkdruk in de zorg is hoog en dat vraagt veel van ons personeel, waar we zuinig op moeten zijn”, aldus het bestuur.

