Afgebrande sigarettenfabriek Bergen op Zoom gesloopt, eindelijk einde aan de stank

BERGEN OP ZOOM - Een mooie dag voor het personeel van omliggende bedrijven bij de illegale sigarettenfabriek aan de Vierlinghweg in Bergen op Zoom. Het pand gaat tegen de vlakte. Een sloopbedrijf is maandagochtend bezig op het terrein. De buren zaten sinds de brand op 8 mei weken in de stank, omdat de boel bleef smeulen. Maar na vandaag moet er een einde komen aan de vieze lucht.

Het ruikt er nu nog 'alsof je met honderd man in een rookhok zit', maar als het pand afgebroken is en alle tabak weg is, moet dat snel minder worden. Bij het pand is ook een asbestverwijderingsbedrijf aan het werk.

Vorige week besteedde Omroep Brabant uitgebreid aandacht aan de overlast die de tabaksdampen en achtergebleven sigaretten geven. Volgens Corné Kuijpers van RSK kan het niet anders dan dat dàt ervoor gezorgd heeft dat er nu wordt gesloopt. Hij is er heel blij mee, laat hij maandagochtend weten. "Er moèst gewoon snel iets gebeuren. De lucht was echt goor en je kreeg er geïrriteerde ogen van. Nu kan er straks eindelijk weer een deur open.''

Deadline: 1 juli

De brand brak meer dan een maand geleden uit, maar bleef de brandweer flink bezig houden. Er moest de afgelopen weken geregeld worden nageblust. De smeulende resten zijn moeilijk bereikbaar en het gebouw staat op instorten.

Nu er begonnen is met de sloop ontloopt de eigenaar een boete. De gemeente heeft een deadline en eist dat het pand voor 1 juli is gesloopt anders volgt er een rekening van tienduizend euro.