Motorclub Satudarah per direct verboden, ook alle Brabantse chapters

SCHIPHOL - De rechtbank Den Haag heeft Motorclub Satudarah verboden. Volgens de rechtbank is binnen de club 'een cultuur van geweld ontwikkeld.' De club handelt in strijd met de openbare orde op een manier die ontwrichtend is voor de maatschappij. Het verbod gaat direct in.

Het OM had om een verbod en ontbinding van de club gevraagd. Inclusief alle chapters en de drie supportclubs. Dat was eerder ook gebeurd bij motorclub Bandidos. Supportclub 999 en Saudarah zijn maandag door de rechter verboden, maar Yellowsnakes niet, omdat die club onafhankelijk is.

Mensenrecht

De rechtbank noemde het verzoek van het OM 'ingrijpend', omdat een vereniging hebben een mensenrecht is en in de grondwet en Europese wetgeving verankerd is. Maar de rechtbankvoorzitter legde uit dat een club verbieden wel degelijk mogelijk is als die club een bedreiging vormt. Het OM stuurde als bewijs een berg informatie over strafprocessen aan de rechtbank. Satudarah is het oneens met alle beschuldigingen.

De rechtbank baseerde het oordeel onder meer op de documentaire 'One Blood' en de stapel informatie in het dossier over incidenten en strafzaken.

De zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol werd bijgewoond door tientallen leden met hesjes en op de motor. Vanwege de drukte en de uitgebreide ingangscontrole liet de uitspraak even op zich wachten.







De club is ook in Brabant vaak in het nieuws. Een paar dagen geleden nog toen er een vuurwerkbom ontplofte bij een lid in Vught. Er loopt momenteel bij de rechtbank in Zwolle een strafproces tegen het bestuur van Satudarah, dat bestaat uit drie Tilburgers en een man uit Enschede. Er zijn honderden leden.

In Brabant zijn er zeker vijf chapters.