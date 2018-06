PSV'er Arias en een doodgeschoten Escobar in de WK Quiz over Colombia en Japan

MOSKOU - Is het WK zonder Nederland saai? Nee hoor. Speel onze WK Quiz maar eens en dan zul je merken dat wij Brabanders genoeg gemeen hebben met de deelnemende landen. Dinsdag staan Colombia en Japan centraal. Zij spelen om twee uur tegen elkaar.

Tekst gaat verder onder de WK Quiz

Nog niet uitgespeeld? Klik hier voor meer WK Quizen!

Toevoeging van de ambassadeur van Japan, Mark van de Veerdonk (cabaretier):

Zelf kwam hij nooit in het land, maar zijn vader wel en zo begon Marks liefde voor het Japanse voetbalelftal. “Het is altijd een verrassend team geweest. Op veel toernooien ging het best aardig, maar verloren ze uiteindelijk altijd.” Dus wordt het wat hem betreft tijd dat ze gaan winnen. “Ik zeg ‘Okazaki. O-KA-ZA-KI. Die voetballer is net zo goed als Robin van Persie in z’n goede jaren.” Daarnaast hebben ze ook een bijzonder keeper. “Kawashima, die is niet helemaal lekker! Hij gaat geheid een rode kaart pakken, maar hij is wel echt fantastisch. Dus ik zie niet in hoe Colombia een doelpunt kan gaan scoren!”

Toevoeging van de ambassadeur van Colombia, Ronnie Vermonden (journalist Omroep Brabant):

"Zeg je Colombia, dan zeg je Pablo Escobar. Een heel omstreden man, die ooit goed was voor 25 miljard euro.” Want bij Colombia moet Ronnie niet alleen aan het goede voetbal denken, maar ook wel aan de donkere kant van het land. Dat was jaren geleden, nu is er een wederopstanding bezig. “Het is er nu relatief rustig qua drugsbendes. En ook met guerrillabeweging FARC is het rustig. Dat goede gevoel slaat over op het voetbalelftal. Ik heb er alle vertrouwen in.” Bovendien hebben ze in Colombia letterlijk een killersmentaliteit. “De centrale verdediger die op het WK in 1994 een eigen doelpunt maakte, werd in Colombia na dat WK vermoord. Colombianen gaan dus over lijken en dat zien we vandaag, uiteraard in positieve zin, terug op het veld.”

Elke dag vertegenwoordigen de ambassadeurs van de deelnemende landen zich bij Omroep Brabant Radio. Op werkdagen om 08.40, 09.40 en 16.40 uur en in het weekend om 11.10 uur