OG3NE en Portugal-Marokko: speel de WK Quiz

MOSKOU - Is het WK zonder Nederland saai? Nee hoor. Speel onze WK Quiz maar eens en dan zul je merken dat wij Brabanders genoeg gemeen hebben met de deelnemende landen. Vandaag staan Portugal en Marokko centraal. Zij spelen om twee uur tegen elkaar.

De tekst gaat verder onder de WK Quiz.

Nog niet uitgespeeld? Klik hier voor meer WK Quizen!

Toevoeging van de ambassadeur van Portugal, Paul Post (verslaggever Omroep Brabant)

Portugal speelde de eerste wedstrijd op dit WK gelijk tegen Spanje. Dé uitblinker van die wedstrijd was Cristiano Ronaldo met drie doelpunten. "Ja, Ronaldo is echt absoluut in topvorm. Ik put veel vertrouwen uit die wedstrijd tegen Spanje en het gaat vandaag tegen Marokko ook echt een walk over worden." Lyrisch is Paul als het om Ronaldo gaat. "Kijk, ik vind Portugal ook een sympathiek land en een prettig vakantieland, maar ik ben gewoon echt een enorme fan van Ronaldo. Hij is echt dé topper van dit toernooi." En Messi dan? "Ja, mensen vinden dat een soort halfgod en Ronaldo zou zogenaamd irritant zijn. Maar ik denk dat goed is dat zijn team weet dat er maar eentje de baas. Dat maakt hun elftal zo goed en daarom gaan ze vandaag ook makkelijk winnen van Marokko."

Toevoeging van de ambassadeur van Marokko, Youssef Zerrouk (journalist Omroep Brabant)

Marokko verloor de eerste wedstrijd van Iran. Zijn team zal zich echt niet zo maar laten overklassen door de Portugezen, verwacht Youssef. Hij denkt met warme gevoelens aan het land. "Marokko is mijn vaderland en als kind ging ik er elke zomer naar toe. Ik keek naar zo naar uit. Bij aankomst was het snel opa en oma een knuffel geven en dan op een van de stoffige straatjes een potje voetballen", haalt hij herinneringen op aan vroeger. Maar het is niet alleen zijn gemijmer naar die gelukkige vakantiedagen waarom hij denkt en hoopt dat zijn land gaat winnen. "Wij hebben een spion: Manuel da Costa. Hij is half Portugees en zal dus proberen de Portugezen uit hun spel te halen door allemaal dingen naar hen te roepen", verwacht Youssef. "En als het ons lukt om Ronaldo en Pepe uit hun spel te halen, dan gaan wij gewoon winnen, want de rest van het elftal stelt echt niet zo veel voor!"

