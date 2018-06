Verkeersborden en een loods doorzeefd met kogels in Werkendam

WERKENDAM - Meerdere verkeersborden en een loods in Werkendam zijn de afgelopen dagen beschoten. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over de vernielingen.

In een wand van een loods aan de Schans werd op 15 juni een kogelgat ontdekt. De politie begon meteen een onderzoek. Daaruit bleek dat er in de omgeving meer aan de hand was. Ook verkeersborden in de buurt waren beschoten.

Getuigen

De politie doet een beroep op de inwoners van Werkendam en omgeving om de zaak op te lossen. "Nu is het een verkeersbord maar het kan zo maar al dan niet opzettelijk een persoon zijn die getroffen wordt. Help ons dit wapen of deze wapens te vinden", aldus een woordvoerder.