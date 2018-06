In Geldropse wijk waar dode werd gevonden, gebeuren vaker rare dingen: 'Kijk niet op van drugslab'

GELDROP - “Nee, ik heb er niks van meegekregen”, antwoordt een buurtbewoner op de vraag wat hij ervan vond dat een krantenbezorger een dode heeft gevonden bij een drugslab in zijn wijk in Geldrop. Zaterdag lag het 48-jarige slachtoffer, met de broek omlaag, levenloos in de buurt van een garagebox die dienstdeed als een drugslab.

De garagebox bevindt zich tegenover de Gamma. Het enige wat het drugslab van de doe-het-zelver scheidt, is een grote parkeerplaats. Van het lab is niks meer te zien. Het is rustig in de straat. Er komt af en toe iemand de parkeerplaats op gereden en in de verte laat een man zijn hond uit. Het enige dat eraan herinnert dat er zaterdag iets gruwelijks heeft plaatsgevonden, is de politiewagen die stapvoets door de straat rijdt.

“Het is een beetje een duister hoekje, ik vertrouw het niet helemaal”, laat een jonge vader met een kind op zijn arm desgevraagd weten. “Ik voel me best veilig hier hoor. Ik woon net aan de andere kant van de wijk. Daar staat allemaal nieuwbouw. We wonen hier nu anderhalf jaar en ik heb nooit iets geks gezien. Maar dat hoekje mijd ik wel altijd.”

'Geen frisse wijk'

De laatste huizen aan de andere kant van het wijkje zijn begin jaren negentig gebouwd. “Ik woon hier al meer dan twintig jaar”, lacht een man die net zijn boodschappen heeft gedaan. “Ja, dit is niet altijd een frisse wijk geweest. Maar tegenwoordig is het al een stuk rustiger dan een paar jaar geleden.” Hij woont in de Ter Borghstraat. De achterkanten van de garageboxen grenzen aan die straat.

De straat heeft duidelijk twee helften. De kant die grenst aan de garageboxen zijn in beduidend slechtere staat dan aan de overkant. Veel huizen hebben de rolluiken omlaag en één rijtjeshuis is op last van de gemeente hermetisch afgesloten.

'Kijk niet meer op van drugslab'

“Er worden hier nog wel drugspanden gesloten. Daar kijk ik niet meer van op. Vroeger was het hier echt crimineel. Dus een drugslab hoort er misschien wel een beetje bij. Vroeger had je hier een paar families die de dienst uitmaakten. Maar de gemeente heeft het hier een paar jaar geleden schoongeveegd”, blikt de man met de boodschappen terug. “Nee, ik zeg niet wie die families zijn, voor mijn eigen veiligheid”, verklapt hij.

“Ik heb me nooit onveilig gevoeld hier. Volgens mij is er geen veiligere plek dan in deze straat. Die gasten gaan toch niet hun eigen straat overhoop gooien? Nee rotzooi trappen ze wel ergens anders”, lacht hij.

“Tegenwoordig bemoeit niemand zich nog met andere bewoners”, zo zegt hij. Dat beamen een man en een vrouw die in de voortuin een sigaretje staan te roken. “Ja, er zijn drugspanden. Maar van wie ze zijn en wat er zich in die garagebox afspeelde, weet ik niet. Iedereen is erg op zichzelf hier”, zegt de man met een sjekkie in de mondhoek.

Dan begint het te miezeren. Teken voor het tweetal om naar binnen te gaan. Het lijkt een welkome redding om geen vragen van een nieuwsgierige journalist te hoeven beantwoorden.