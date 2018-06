Motorrijder gewond bij botsing met auto in Breda

BREDA - Een motorrijder is maandagmiddag op een auto gebotst op de Fatimastraat in Breda. Het slachtoffer raakte daarbij gewond.

Het ongeluk gebeurde rond half één op de kruising met de Schrepelstraat. De motorrijder kwam tegen de zijkant van de auto en vloog vervolgens over de motorkap heen. Volgens omstanders kwam hij zo'n tien meter verder op het asfalt terecht.

Ziekenhuis

De bestuurder van de motor is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De automobiliste is ter plaatse door ambulancemedewerkers nagekeken. Van de motor is niet veel meer over. De politie is een onderzoek begonnen.