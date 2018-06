Wie is de Guus Meeuwis van Brazilië? Speel de WK Quiz over Brazilië-Costa Rica

MOSKOU - Is het WK zonder Nederland saai? Nee hoor. Speel onze WK Quiz maar eens en dan zul je merken dat wij Brabanders genoeg gemeen hebben met de deelnemende landen. Vandaag staan Brazilië en Costa Rica centraal. Zij beginnen hun wedstrijd om twee uur.

Toevoeging van de ambassadeur van Brazilië, John de Bever (zanger):

"Brazilië gaat een hele goede dag beleven. Costa Rica maakt echt geen schijn van kans." Voor John de Bever is het duidelijk 'zijn' Brazilië gaat Costa Rica met 3-0 verslaan. Hij ziet in de Goddelijke Kanaries dan ook de gedoodverfde wereldkampioen. "Ik hoop dat ik ze zelf nog in actie kan zien op het WK. Ik ben wel druk met zingen, maar ik zou graag een paar dagen langs gaan." Hoe zeker hij ook is van een overwinning, kaartjes heeft hij nog niet geboekt. "Stel dat ze misschien toch verliezen vandaag, dan is de volgende ronde echt nog niet zeker!"

Toevoeging van de ambassadeur van Costa Rica, Daisy Schalkens (verslaggever Omroep Brabant):

"Dit land is echt helemaal voetbalgek, iedere Costa Ricaan staat vandaag achter het team. Dus de Brazilianen moeten niet denken dat ze zomaar eventjes gaan winnen!" En dat komt niet alleen vanwege de massale steun van het land, maar ook vanwege hun keeper. "Keylor Navas is de laatste man op het veld, maar het is er niet zo maar eentje. Hij speelt bij Real Madrid en die wonnen afgelopen seizoen de Champions League. Dus nee, dit is niet zo maar de eerste de beste persoon die ze in het doel hebben gezet." Maar hoe veel vertrouwen Daisy ook heeft in de keeper, toch moet ook zij toegeven dat haar Costa Rica het zwaar gaat krijgen. "Ik gun ze een doelpuntje, maar het gaat denk ik toch echt een overwinning voor Brazilië worden. Ik verwacht een 3-1 uitslag."



