PSV-spits Sam Lammers komend seizoen op huurbasis actief voor sc Heerenveen

HEERENVEEN - Sam Lammers verlaat PSV tijdelijk voor een avontuur bij sc Heerenveen. De aanvaller kiest voor een vertrek uit Eindhoven om meer aan spelen toe te komen. In Friesland hoopt de jeugdinternational komend seizoen veel minuten te maken. "Wat daarna gaat gebeuren weet ik nog niet."

Heerenveen heeft in het verleden een aantal grote spitsen in de ploeg gehad. Lammers voelt dat niet als grote druk, hij ziet dat eerder als motivatie. "Dat heeft wel geholpen bij het maken van de keuze", zei hij tijdens zijn presentatie als nieuwste aanwinst van de Friese ploeg. "Er zijn genoeg spitsen die hier een mooie tijd hebben gehad en daarna een mooie stap hebben gezet. Ik voel dat niet als druk, ik heb vooral zin in het seizoen."

Speeltijd

Lammers zoekt speeltijd, dat kreeg hij afgelopen seizoen naar zijn eigen idee niet genoeg bij PSV. De 21-jarige spits kreeg zeven keer speeltijd in de eredivisie, in totaal kwam hij in de afgelopen voetbaljaargang tot 207 speelminuten. Scoren deed hij niet. Voor Jong PSV kwam de Tilburgse aanvaller zestien keer in actie, in de Jupiler League maakte hij elf goals.

"Ik ben heel trots dat ik een jaar voor deze club mag spelen. Ik had na de eerste gesprekken gelijk een goed gevoel. Het was niet zo moeilijk om deze keuze te maken", zegt Lammers, die duidelijk aangeeft voor speeltijd te kiezen. "Voor mij is het het belangrijkste dat ik komend jaar ga spelen. Daar zocht ik een club voor. Daarom ben ik blij met Heerenveen. Er waren meer clubs, maar ik had een goed gevoel bij Heerenveen."

Toekomst

De voormalig jeugdspeler van Willem II heeft bij PSV nog een contract tot de zomer van 2021. Of hij na een seizoen Heerenveen terugkeert naar Eindhoven is afwachten. "In principe is dit voor komend jaar. Ik weet verder nog niet wat er daarna gaat gebeuren."