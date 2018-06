Grondstoffen voor drugs gevonden in Standdaarbuiten

STANDDAARBUITEN - In een loods aan de Vlietweg in Standdaarbuiten zijn maandagmiddag grondstoffen voor synthetische drugs gevonden. Dat meldt de politie.

Volgens een woordvoerder gaat het om vaten en jerrycans met een paar duizend liter chemicaliën voor mdma of amfetamine. Ook zijn zogenoemde drukvaten gevonden waarin de drugs kunnen worden gemaakt.

Controle

De spullen werden ontdekt tijdens een controle van de gemeente Moerdijk. De politie is een sporenonderzoek begonnen. Ook de Ondersteuning Forensische Opsporing (LFO) komt naar de loods die in het buitengebied staat. Er is nog niemand aangehouden.