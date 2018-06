'Reclamevliegen is risicovol', luchtvaartdeskundige pleit voor strengere regels na fatale crash

BOSSCHENHOOFD/DELFT - Er moeten strengere regels komen voor reclamevliegtuigjes. Dat zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. Eind vorige maand verongelukte piloot Hans van der Linden (62) met zijn reclamevliegtuig bij Breda International Airport.

Bedrijven voor luchtreclame hanteren onder meer eigen regels die zijn opgesteld in een handboek voor piloten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateerde eerder dat deze vorm van ‘zelfregulering’ niet of onvoldoende werkt. De raad kwam tot deze conclusie na onderzoeken naar vergelijkbare ongelukken met reclamevliegtuigjes in Teugen en Rotterdam. Ook hierbij kwamen de vliegers om het leven.

LEES OOK: Piloot sportvliegtuigje overleden na crash vlakbij Breda International Airport

Regels zijn te vrijblijvend

Luchtvaartingenieur Melkert is het met de Onderzoeksraad eens: “Reclamevliegen is binnen de kleine luchtvaart zeker niet het minst risicovol. Alleen aerobatics (kunstvliegen red.) is misschien nog gevaarlijker. Eigen regels kun je niet formeel handhaven en dat is gewoon niet goed. Daarom lijkt mij het goed om de regels kracht van wet te geven”, aldus Melkert.

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vindt het nog te vroeg om te reageren. Ze wil eerst de resultaten van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid afwachten: “Op basis daarvan zal ik zorgvuldig kijken of de huidige regelgeving en het toezicht afdoende is en waar nodig aanpassen”, laat de minister via haar woordvoerder weten.

Onderzoek

Overigens gelden er ook nieuwe Europese regels voor luchtreclamebedrijven. De Inspectie Leefomgeving en Transport is in april gestart met een inventarisatie om duidelijk te krijgen hoe bedrijven met deze regels omgaan.

LEES OOK: Eigenaar neergestort vliegtuigje: 'Het was iets met het motorvermogen of met de piloot'

Wat precies de oorzaak is van de crash in Bosschenhoofd wordt onderzocht. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is op zijn vroegst over een half jaar klaar.