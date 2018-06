'Lisa' doet valse 112-meldingen van bommen in Breda, wie herkent haar stem? [VIDEO]

BREDA - Een jonge vrouw heeft door het doen van verschillende valse meldingen bij 112, een hoop leed veroorzaakt. Volgens haar lag er op 15 mei een bom op station Breda. Uit voorzorg werd het treinverkeer platgelegd en rukten de hulpdiensten uit. Het bleef niet bij die ene valse melding. De politie heeft nu audio van haar stem naar buiten gebracht, in de hoop dat iemand weet wie ze is.

Op dinsdagavond 15 mei krijgt de meldkamer een vrouw aan de lijn die zich voorstelt als Lisa van Beek. “Ze hebben mij een klap gegeven en die tas om me heen gezet en zijn weggerend. Ik ben echt bang”, is onder andere wat ze zegt. De melding wordt zeer serieus genomen en heeft flinke gevolgen voor reizigers en tientallen hulpdiensten.

Nóg een melding

Diezelfde avond wordt er weer gebeld naar 112. “De bom op het station gaat voor tien uur af. En er ligt een bom in de Polderstraat in Belcrum”, zegt ze dit keer. Ze wil niet zeggen van waaruit ze belt. “Dat doet er niet toe”, zegt de jonge vrouw.

Medewerkers van de meldkamer herkennen haar stem, maar nemen de melding evengoed serieus. De explosievendienst wordt ingeschakeld, maar er wordt geen bom gevonden in de Polderstraat of op het station.

LEES OOK: Station Breda na bommelding weer vrij, politie vindt geen explosief

Een paar dagen later op eerste pinksterdag is het weer raak. Op het festival Dancetour in Breda zijn 20.000 bezoekers aanwezig. Weer krijgen medewerkers een bekende stem aan de lijn, maar dit keer stelt ze zich voor als ‘Soeraja Bouzanbou’. “Mijn broer Hassan gaat een aanslag plegen bij Dancetour”, is wat ze dit keer meldt. De politie vermoedt dat beide namen die de vrouw gebruikt, vals zijn.

Medewerkers kunnen snel vaststellen dat het weer om een valse melding van diezelfde vrouw gaat. Toch is ze niet direct te traceren. De vrouw belt namelijk met twee verschillende prepaid-SIMkaarten. Eén van die kaarten is van Lebara en kreeg ze gratis bij een promotieactie van een winkel in Breda. De andere simkaart is van Lyca.

LEES OOK: Zo'n bommelding op station Breda, wat kost dat nou eigenlijk? 6 vragen (en antwoorden)

De gsm’s die ze gebruikte zijn een Alcatel Onetouch 10.35 X en een Samsung SGH-X200. Alle meldingen zijn waarschijnlijk gedaan vanuit het centrum van Breda. De politie hoopt dat iemand weet wie de vrouw is aan de hand van haar stem of de informatie over de telefoons.