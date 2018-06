Tweede Kamerlid wil dat ook dorpen van het gas af kunnen

LUYKSGESTEL - De gaskraan in Groningen gaat dicht en dus bereidt de politiek ons voor op een toekomst zonder aardgas. Morgen stemt de Tweede Kamer over een proef om wijken subsidie te geven, zodat ze helemaal aardgas-vrij kunnen worden. Die proef begint in de grote steden. Maar CDA-kamerlid Erik Ronnes uit Boxmeer wil dat ook dorpen mee kunnen doen. Daarom was hij vandaag in Luyksgestel.

In Luyksgestel is nog niet iedereen met het gasprobleem bezig. Ronnes belt bij wat huizen aan om met mensen over zijn plannen te praten. Eén ervan is toevallig van de Prins Carnaval van 2017, Roger Borrenbergs. Hij loopt met ons naar zijn CV ketel, verder in huis. Vijf jaar oud, dus nog niet aan vervanging toe.

Het 'gasvrij' maken van je huis, Borrenbergs is er helemaal niet mee bezig: "Ik heb me er eerlijk gezegd nog niet in verdiept. Lastig om hier iets over te zeggen."



Gasloos

Ronnes: "Je ziet dat mensen nog heel ver van gasloos wonen af staan. Daar ligt een grote uitdaging. Vooral voor gemeentes. En wij moeten ze helpen. Met geld en kennis."



Wethouder Stef Luijten is met Ronnes naar de Koperteutenstraat gekomen. Een wijk met huizen van meer van 50 jaar oud. "Een goed voorbeeld, deze wijk. Je kunt zien dat er grote slagen gemaakt moeten worden. Daar hebben we echt wel subsidie voor nodig om al deze huizen van het gas af te krijgen."



Exclusiviteit

Bij de proef om woonwijken aardagsvrij te maken, is nu een ondergrens. Er moeten in een wijk minimaal vijfhonderd woningen tegelijk van het gas af. Dat betekent dat kleine dorpen kansloos zijn. Ronnes wil dat die ondergrens omlaag gaat, zodat ook de dorpen subsidie kunnen krijgen: "Als we de overgang van gas naar alternatieve warmtebronnen tot een succes willen maken, dan moeten we zorgen dat heel Nederland mee kan. Er moet geen exclusiviteit voor bepaalde wijken zijn. Deze dorpen moeten zeker ook mee."



Tweede Kamer

De proef om huizen gasvrij te maken, wordt morgen behandeld in de Tweede Kamer. Dan komt ook het plan van Erik Ronnes aan bod om de dorpen erbij te betrekken. De regeringspartijen zijn voor, dus het wordt - waarschijnlijk - aangenomen.