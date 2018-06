Deze mensen ontvluchten 2018 en gaan terug in de tijd, naar 1593

Populair in Brabant is re-anactment: Letterlijk de 21e eeuw ontvluchten

GEERTRUIDENBERG - Huisvrouwen doen het, een gepensioneerde sleepbootkapitein doet het ook en de bouwkundig inspecteur van de Monumentwacht Noord Brabant loopt zelfs voorop. Met elkaar hebben ze gemeen dat ze het leven van de 21e eeuw vaak ontvluchten. Met een mooi woord heet dat re-enactment. Het authentiek naspelen van historische gebeurtenissen. De leden van de Bergsche Batterij uit Geertruidenberg verblijven zo’n beetje heel de zomer van 2018 in het jaar 1593.

Wat verlangen we toch terug naar die (goede) oude tijd en zeker Simon Corstjens uit Andel. De 25-jarige inwoner van dat dorp is recent benoemd tot commandant van de Bergsche Batterij uit Geertruidenberg. In dat wereldje een absolute topfunctie want hij voert nu het commando over de Bergsche Batterij.

Weg uit de 21e eeuw

“Je stapt uit de 21e eeuw, de telefoon gaat aan de kant want die bestaat niet. Het is een stukje gezellig samen zijn en met elkaar op pad zijn”, zegt de kersverse commandant van de Bergsche Batterij.

Naast het afschieten van kanonnen, waar de Bergsche Batterij om bekend staat, brengen ze met elkaar ook hele weekenden door als soldaten van Staatse leger van Prins Maurits uit 1593. Niet toevallig belegerde de Prins (met succes) in 1593 Geertruidenberg, dat toen in handen was van de Spaanse bezetter.

'Ik ben de kwakzalver'

Het leven als soldaat van toen heeft ook Arjan van de Zande, gepensioneerd sleepbootkapitein, gegrepen. “In 1593 ben ik muzikant bij de Prins, maar ook de kwakzalver van het leger”.

Om zijn woorden te onderstrepen haalt hij een flesje met een drankje tevoorschijn. “Dat helpt tegen alle klachten.” Van der Zande zegt dat het ontvluchten uit de 21e eeuw hem veel heeft gebracht. “Het is gewoon leuk en zeker als je ziet kinderen hoe kinderen kunnen genieten van de mooie verhalen die ik ze vertel.”

Piekeniers en kookvrouwen

Binnen de Bergsche Batterij heeft iedereen zo zijn eigen rol. Er zijn kookvrouwen die, zoals dat in 1593 ook hoorde, het eten bereiden op een kampvuur maar piekeniers zijn er ook. Met hun lange pieken beschermen ze God en vaderland tegen de Spaanse vijand.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld heemkundekringen of een postzegelverzamelaarsclubs, hebben re-enactment verenigingen wel veel aanwas van nieuwe en jonge leden. Want veel mensen ontvluchten graag de gekte van de 21e eeuw. Die vluchtelingen zijn van harte welkom, ook bij de Bergsche Batterij.