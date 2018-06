Grote stakingen in metaalsector, medewerkers DAF Eindhoven leggen opnieuw werk neer

EINDHOVEN - Werknemers in de metaalsector leggen woensdag het werk voor 24 uur neer. Dat hebben de vakbonden FNV en CNV aangekondigd. In vijf steden, waaronder Eindhoven, worden die dag stakingsbijeenkomsten georganiseerd.

Deze regionale stakingen zijn een vervolg op de eerdere staking bij DAF Trucks in Eindhoven en de Fokker-actie in Papendrecht. Bij DAF werd vorige week vrijdag gestaakt.

Onderhandelingen muurvast

Ook tijdens deze staking zullen medewerkers van het bedrijf hun werk neerleggen, maar dit keer geen 24 uur. De staking bij DAF loopt woensdag vanaf 23.00 tot 6.00 uur donderdagochtend.

De medewerkers in de metalektro willen een nieuwe cao met onder meer een loonsverhoging van 3,5 procent per jaar. Ook willen ze meer zeggenschap en meer werkzekerheid. De cao geldt voor circa 150.000 werknemers. Onderhandelingen over de cao zitten echter muurvast.

'Slecht imago voor de sector'

Werkgeversorganisatie FME vindt de aangekondigde staking 'heel jammer'. "Onderhandelingen moeten wat ons betreft aan de onderhandelingstafel worden gevoerd", stelt een woordvoerster. Ook zijn de stakingen volgens haar slecht voor het imago van de sector.