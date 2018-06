Pelé van Anholt eerste versterking voor NAC Breda

BREDA - NAC heeft zich voor komend seizoen versterkt met Pelé van Anholt. De Fries tekent een contract voor twee jaar bij de Bredase club. Van Anholt is een vleugelverdediger die ook als middenvelder kan spelen.

Van Anholt komt over van het Amerikaanse LA Galaxy, waar hij nauwelijks aan spelen toekwam door een kruisbandblessure. Daarvoor speelde hij in Nederland voor FC Emmen. Heerenveen en Willem II. NAC neemt de verdediger transfervrij over.

Topfit

"Ik heb vaak genoeg in het Rat Verlagh Stadion gespeeld en ik ken de Avondjes NAC", zegt Pelé van Anholt over zijn komst naar Breda. "Ik ben blij dat ik die komend seizoen veelvuldig mee kan maken. Ik heb hard gewerkt aan mijn herstel en ben inmiddels weer topfit."

Ervaren speler

"Pelé is een speler die zowel op het middenveld als in de verdediging uit de voeten kan", zegt Hans Smulders, technisch directeur van NAC. Hij brengt daarnaast een hoop ervaring mee."