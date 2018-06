PeelPioneers in Son gaat dagelijks drie vrachtwagens met citrusschillen nóg verder uitpersen

SON - De fabriek in Son op het terrein van Renewi, het voormalige Van Gansewinkel, staat al in de steigers. Aan het einde van het jaar gaat PeelPioneers daar dagelijks 40.000 kilo citrusschillen verwerken tot nieuwe bruikbare grondstoffen. “Wij zijn de schillenboer van de 21e eeuw”, zegt Sytze van Stempvoort, een van de oprichters.





Op jaarbasis wordt in totaal zo’n 250 miljoen kilo schillen weggegooid. “Het meeste wordt verbrand of vergist. Dat is hartstikke zonde omdat er nog waardevolle stoffen uit zijn te halen. Wij zamelen bijvoorbeeld de sinaasappelschillen in die in een supermarkt overblijven bij het persen van verse jus d’orange. De schillen kunnen we omzetten in etherische oliën en vezelrijke pulp voor diervoeding”, beschrijft van Stempvoort.

De oliën die uit de schillen worden weer gebruikt als smaakstoffen voor de frisdrankindustrie of voor schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld om de vloer schoon te maken. “Duizend kilo schillen is bovendien voldoende voor pulp om tweehonderd koeien bij te voeden. Op die manier is het niet langer afval, maar levert het nieuwe producten op die weer terugkeren in de markt.”





Scheikundige

De oprichter van het bedrijf heeft een scheikundige achtergrond. “We drinken allemaal weleens verse sinaasappelsap, maar we verbaasden ons over de hoeveelheid schillen. In het lab kwamen we erachter dat er wel degelijk meer uit de schillen viel te halen. Toen heeft Peelpioneers een techniek ontwikkeld om die stoffen eruit te halen. Na een pilot zijn we ervoor gegaan.”

PeelPioneers is van origine een Amsterdams bedrijf, maar vestigt zich later dit jaar op het terrein van Van Gansewinkel in Son. “Na een belangrijke investering van onder meer de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij hebben we besloten om ons definitief in Brabant te vestigen. We focussen ons op schillen die bij bedrijven vrijkomen. De schillen halen we in aparte bakken op, zodat het gescheiden bij ons aan komt. In eerste instantie willen we 20 miljoen kilo citrusschillen verwerken en daarna gaan we verder opschalen."