Brabant op zoek naar het WK-gevoel in België: 'Nu is het eindelijk ook bij ons gekkenhuis'

EINDHOVEN - Omdat wij er dit jaar niet bij zijn, moeten we tijdens het WK toch een favoriet hebben. Onze zuiderburen liggen dan het meest voor de hand. Vandaag begint dan voor België eindelijk het Wereldkampioenschap tegen Panama. Daarom gingen wij de straat op in België om het 'oranjegevoel' aan de Belgen over te dragen. "Wij zijn niet zo goed in ons uitdossen."

De Belgen vieren feest, in Nederland treuren wij omdat we er niet bij zijn. Het beste dorp om die sfeer te peilen is Baarle. Je zou verwachten dat er in Baarle-Hertog een hosanna-stemming is, terwijl in Baarle-Nassau zij hun wonden likken, maar niks is minder waar. "Ik ga wel kijken, maar ik ga niks speciaals doen", zegt een Vlaming terwijl hij op Nederlands grondgebied staat.

Fan van de Belgen

In Baarle-Nassau is de sfeer een stuk beter. Inwoners zijn deze weken massaal fan voor de Belgen. "We wonen allemaal in hetzelfde dorp, dus wij zijn gewoon voor onze Zuiderburen." Toch gaat de inwoner van Baarle-Nassau de komende weken zich niet uitdossen in een rood tenue. "Dat gaat mij te ver. Sowieso zijn ze in België niet zo uitbundig. Het vieren zoals wij dat altijd doen in Nederland, dat kennen ze niet."

Om het België gevoel te ervaren, koersen wij af op Hoogstraten, net over de grens. Het stadje telt 21.000 duizend inwoners, maar je moet moeite doen om in de straten de kleuren rood-geel-zwart te ontwaren. Er zijn wel huizen die een Belgische vlag voor het raam hebben hangen, maar hier geen volledig versierde straten zoals in Nederland.

'Wij zijn niet zoals de Nederlanders'

Het is lang zoeken naar een rood shirtje, maar na even de straten te hebben afgestruind, komen we zowaar een rode duivel tegen. "De WK-koorts begint nu toch wel te stijgen. Maar mezelf helemaal uitdossen? Dat toch niet. Wij zijn niet zoals jullie Nederlanders." Wat aan de andere kant opvalt: Belgen vinden het niet erg als wij aankomen zetten in een oranje jack. Zelfs al we vragen of we oranje vlaggetjes mogen ophangen in Hoogstraten, blijven de Belgen erg vriendelijk. Vermoedelijk was dat In Nederland anders geweest.

Dat het WK toch begint te leven in België laat het het WK-plein in Hoogstraten ziet. Organisatoren Ken Herijgers en Niklas Jorissen verwachtten tijdens de wedstrijd tegen Panama zo'n duizend bezoekers op het plein. "Ik verwacht de komende wedstrijd wel steeds meer mensen in het rood. De gekte gaat wel toeslaan de komende weken", verwacht Jorissen.

'Het wordt een gekkenhuis'

Niet alleen Herijgers en Jorissen verwachten dat de WK-koorts gaat uitbreken, ook de horeca in Hoogstraten heeft grote verwachtingen. "Het wordt de komende weken echt een gekkenhuis. Het broeit nu al. Ik denk dat het een paar hele mooie weken worden", zegt Luc Schellekens van Restaurant Poulet. De WK-koorts lijkt er toch goed in te zitten bij onze Zuiderburen. En daar hebben ze onze hulp dus niet voor nodig.