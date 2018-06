Bakel kleurt zwart-geel-rood tijdens België-Panama (inclusief mascotte)

BAKEL - Oranje doet niet mee aan het WK. Maar wat moeten onze supporters dan? In Bakel hebben ze een oplossing bedacht: ze juichen ze massaal voor België.

Restaurant Jut&Jul aan de Dorpsstraat in Bakel is helemaal zwart, geel en rood gekleurd. Eigenaar Roel Niessen: “Het is jammer dat Nederland niet mee doet. Daarom zoeken wij een alternatief en zijn we maar voor België." Lachend voegt hij er aan toe: "Dat is in ieder geval beter dan voor Duitsland."

Niessen heeft zijn restaurant helemaal in Belgische sferen gebracht. "We hebben vlaggen opgehangen, petten en shirtjes geregeld en in het restaurant een grote beamer geplaatst zodat iedereen de wedstrijd goed kan zien."

Deur en tap open

Normaal is het restaurant op maandag dicht. Maar speciaal voor de wedstrijd België-Panama zijn de deuren en de tap geopend. In het restaurant zitten allemaal kersverse fans van de Rode Duivels.

Zoals Leon van den Boogaard uit Helmond: “Ja, waarom niet. Ik heb me laten vertellen dat het het duurste team is van het WK dus dat moet wel wat worden dan. Voor de gezelligheid kom ik de wedstrijd hier kijken."

Belgisch bier

Glenn van Mullen uit Boekel past zich snel aan. Hij heeft een rode pet op en drinkt Belgisch bier. "Nederland doet niet mee, dan moet je toch iets. We moeten onze zuiderburen een beetje steunen. Dit is wel gezellig zo, ik ga proberen alle wedstrijden hier te kijken."

Wouter Boon uit Helmond heeft zelfs een zwart-geel-rode pop meegenomen. "Dat is onze mascotte Freek. Die moedigt België aan. Ik ben dit jaar ook voor België omdat Nederland niet mee doet."

Samen juichen is leuker

Alle bezoekers komen om dezelfde reden naar het centrum van Bakel. "Voor de gezelligheid en de eenheid. Samen juichen is veel leuker dan alleen op de bank."

De eerste helft van de wedstrijd was er niets te juichen. Maar de tweede helft gelukkig wel. Na de 3-0 gingen de supporters uit hun dak. En dat zag er zo uit:

De volgende wedstrijd van België is zaterdag tegen Tunesië. En ook dan wordt er in Bakel weer voor de Rode Duivels gejuicht.