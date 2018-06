Waterleiding gesprongen in Haaren, Langeweg staat alweer blank

HAAREN - In de Langeweg in Haaren is maandagavond rond zeven uur een waterleiding gesprongen. De straat staat over een lengte van enkele honderden meters blank.

Medewerkers van Brabant Water zijn inmiddels aanwezig om het lek te repareren. Volgens een woordvoerster van Brabant Water zitten veertig huishoudens zonder water. Voor de getroffen gezinnen is een tappunt ingericht. De verwachting is dat het lek rond middernacht is gedicht. De oorzaak van de lekkage is onbekend. Dinsdag wordt ook de schade aan de straat hersteld.

De weg is afgesloten. Begin april was er ook al een waterlekkage in dezelfde straat. Brabant Water gaat de staat van de waterleiding in de straat nader onderzoeken.