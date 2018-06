Dit zijn de nieuwe shirts van Willem II (en die werden op een vette manier gepresenteerd)

Willem II heeft de supporters een rol gegeven in de lanceringsvideo van het de nieuwe shirts.

TILBURG - Supporters van Willem II hebben meegeholpen aan de lancering van de nieuwe thuis- en uittenues voor het komende seizoen van de club. Door middel van een video werden de tenues gepresenteerd, waarbij zes fans de nieuwe shirts al aan mochten trekken. “Het is hartstikke leuk om dit eens mee te maken.”

Willem II ontwikkelde de tenues in samenwerking met Robey, De Kruikenzeiker, Tilburg Tifosi en enkele andere zeer betrokken supporters. “De fans zijn heel belangrijk voor de club”, zegt Wouter Janssen, persvoorlichter van Willem II. “Op deze manier tonen we aan dat we om de supporters geven”, doelt Janssen op de lanceringsvideo waarbij de supporters een grote rol speelden.

Bekijk hieronder de lanceringsvideo (tekst gaat verder onder de tweet).

Belangrijk

Volgens Janssen zijn de supporters ontzettend belangrijk voor de club. “Zij maken of breken de club en ze zijn er altijd. Dat mag ook wel eens beloond worden.” De samenwerking met de supporters zal wellicht nog groter worden de komende jaren denkt Janssen. “Het bevalt goed, dus dit is wel iets waar we verder mee kunnen.”

Tekst gaat verder onder de video, waarin Wouter Janssen uitleg geeft over de actie van Willem II met de supporters.

Het uitshirt is grotendeels ontworpen door de supporters van Willem II. Een shirt met zwarte en donkerblauwe lijnen, met gouden accenten is het eindresultaat geworden. “Het is echt een mooi shirt geworden”, zegt een trotse supporter.

Bekijk hieronder de video waarin twee supporters hun mening geven over de nieuwe shirts. Tekst gaat door onder de video.

Sponsor

Het thuisshirt is niet heel afwijkend van die van vorig seizoen. De clubkleuren zijn weer duidelijk zichtbaar, alleen de hoofdsponsor ontbreekt nog. Voor de plek op de voorkant van het shirt heeft Willem II nog geen geschikte sponsor gevonden. Wat of wie er op gaat staan, moet in de komende weken duidelijk worden.