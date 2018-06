Brand verwoest verdieping van studentenflat in Tilburg

TILBURG - Een brand heeft maandagnacht een verdieping van een studentenflat aan de Professor Verbernelaan in Tilburg verwoest. Alle bewoners wisten op tijd het gebouw te verlaten. De flat stond zo goed als leeg vanwege het einde van het schooljaar.

De brand brak rond vieruur in de nacht uit. Een brandmelder waarschuwde de paar nog aanwezige studenten in de flat. Die belden de brandweer.

De brandweer wist te voorkomen dat de brand verder uitbreidde. De schade op derde verdieping waar de brand uitbrak is groot. Het is onduidelijke hoe de brand is ontstaan.