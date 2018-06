Veegweek van start: doelwit zijn criminelen op het platteland

RUCPHEN - De opsporingsdiensten zijn een veegweek begonnen tegen criminaliteit in Brabant, Limburg en Zeeland. Op tientallen verdachte plekken kijken OM belastingdienst, taskforce en gemeenten wat er precies speelt.

De actie duurt een week en is vooral gericht op het buitengebied. 'Als we de georganiseerde misdaad echt pijn willen doen moeten we als een overheid samenwerken met burgers en ondernemers', laat het OM weten.



Drugslab, hennep, auto's

Gisteren al leverde dat meteen wat op, een klein drugslab en kleine hennepkwekerij in Rucphen en een opslagloods vol chemicaliën voor drugsproductie in Standdaarbuiten. Op andere niet nader genoemde plekken is beslag gelegd op auto's en panden. Er zijn in totaal 20 plekken bezocht. Drie mensen zijn opgepakt.



De overheid wil met de veegweek ook laten zien dat je een hoop toestanden kan voorkomen in je omgeving. 'Het vergroten van de bewustwording', noemt het OM dat in een persbericht.

Vorig jaar was er veel aandacht voor criminaliteit op het platteland. Uit onderzoek bleek dat er meer aan de hand was dan iedereen altijd dacht.



Met allerlei maatregelen wordt geprobeerd erger te voorkomen. Zo heeft de provincie een subsidieregeling tegen leegstaande schuren.



Ondermijning

Sinds 2011 wordt in het zuiden samengewerkt in de taskforce Brabant-Zeeland. Doel is om ondermijning tegen te gaan, dat is het vermengen van de onderwereld met de bovenwereld. Criminelen kunnen niet zonder transport, opslag, financiën, vergunningen en huisvesting.