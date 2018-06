Nieuwe zwembad-drone van TU/e is 'extra paar ogen voor de badmeester'

EINDHOVEN - Badmeesters komen vaak handen en ogen tekort. Maar op dat laatste is iets bedacht: een drone die kan waarschuwen bij een verdrinking. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven werken eraan.

Het studenteninitiatief Blue Jay Eindhoven heeft de drone in de afgelopen jaren ontwikkeld. Dinsdagmiddag wordt het nieuwste prototype gedemonstreerd in het zwembad. Het vliegende apparaat kan zelfstandig een verdrinking herkennen en badmeesters assisteren bij het redden van slachtoffers.

Badmeester + drone

“We hebben de software van de drone heel veel filmpjes van verdrinkingssituaties laten zien”, vertelt student Yasmine Bartelds in het radioprogramma Wakker! op Omroep Brabant. “Het kostte heel veel tijd, maar daardoor kan de drone nu in veel gevallen een verdrinking ook echt herkennen.”

“Voor badmeesters is het natuurlijk moeilijk om het hele het zwembad in de gaten te houden en een verdrinking op tijd te zien. De drone zweeft boven het zwembad en geeft de badmeester een signaal als hij iets verdachts ziet. En bijvoorbeeld een zwemvest naar beneden gooien. We hebben hem nu al een paar keer op de campus getest, dat ging heel goed.”

Volgens Yasmine heeft een drone echt de toekomst, ook in het zwembad. “We zien drones nu al buiten, pakketjes bezorgen bijvoorbeeld. En ik denk dat we in de toekomst misschien ook allemaal wel een drone in huis zullen hebben. En dus ook in het zwembad.”

Wetten en regels

De zwembad-drone deed het al goed bij de testvluchten, toch is er nog wat werk aan de winkel voor de studenten van Blue Jay. “Qua technologie is deze drone over vijf jaar zeker af”, zegt Yasmine. “Maar de regering zal nog wel met wat nieuwe wetten en privacyregels komen rondom drones, dus wij zijn nog wel even bezig. Maar de eerste stap op weg naar de zwembad-drone is gezet!”