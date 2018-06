Timo Roosen mee met kopman Steven Kruijswijk naar Tour de France

Timo Roosen in actie. (Foto: OrangePictures)

GOIRLE - Goed nieuws voor Timo Roosen. De 25-jarige Goirlenaar is zeker van een plekje in de Tour-selectie van LottoNL-Jumbo. Roosen deed de afgelopen twee jaar ook mee aan de Ronde van Frankrijk. Vorig jaar moest hij twee dagen voor de finish in Parijs opgeven vanwege maagklachten.

LottoNL-Jumbo presenteerde de afgelopen week iedere dag via Twitter een renner voor de Tour. Steven Kruijswijk zat daar (uiteraard) ook tussen. De rossige Brabander is een belangrijke troef voor de ploeg in het algemeen klassement.

Boom op reservelijst

Lars Boom is de eerste reserve bij de Nederlandse ploeg. De Vlijmenaar onderging begin dit jaar een operatie om hartritmestoornissen te verhelpen. Op Twitter maakte Boom zelf het nieuws bekend dat hij op de reservelijst staat. "Geen Tour voor mij dit jaar, maar ik kan zeggen dat ik erg goed in vorm ben."

Stef Clement rijdt, zoals eind vorige week al duidelijk werd, dit jaar de Tour niet. Hij kampt met blessureleed en baalt daar behoorlijk van.

De Tour de France begint op zaterdag 7 juli, op het eiland Île de Noirmoutier, ter hoogte van Nantes.