De lente eindigt super zomers met tot wel 28 graden, zomer begint frisjes

EINDHOVEN - Woensdag, de laatste dag van de lente, sluiten we af met zomerse temperaturen. Het is zonnig en de thermometer raakt in het binnenland net niet de dertig graden aan, in Eindhoven kan het wel 27 graden worden. Een dag later wordt het niet warmer dan 19 graden. Vrijdag is het nog frisser met 17 graden. Normaal is het met een graad of 22 een stuk aangenamer deze dagen van het jaar.

Doordat de wind vanaf de Noordzee komt zakt de temperatuur flink aan het begin van de zomer. Het is ook somber met veel wolken en wat motregen. Het verschil met woensdag is op veel plekken tien graden. Bovendien is er woensdag nog volop zon. In het oosten van Brabant wordt het die dag waarschijnlijk het warmst met 28 graden.

Normale zomerse dip

Dat de zomer wat koeler begint, komt vaker voor. Halverwege juni is er vaker een dip. In extreme gevallen kan er dan zelfs nachtvorst voorkomen, meldt Weeronline. Het frisse weer kan zomaar tien dagen aanhouden. Aan het einde van juni stijgen de temperaturen over het algemeen weer..