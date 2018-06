Vader en baby komen met schrik vrij nadat auto in brand vliegt

EINDHOVEN - Een auto is op de Montgomerylaan in Eindhoven tijdens het rijden in de brand gevlogen. De bestuurder, een vader die zijn baby bij zich had, kon de auto op tijd langs de weg zetten en met zijn kind uitstappen.

De brandweer kwam al snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto volledig uitbrandde. De auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf.

Het is onduidelijk hoe de auto vlam kon vatten.