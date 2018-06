Hittestress, blauwalg, ook in de stad hebben ze last van de droogte

EINDHOVEN - Het gemaal staat al enige tijd stil en het water heeft een bruingroene kleur. Het waterschap De Dommel onderzoekt hoe erg de blauwalg is in het water tussen de Eindhovense stadswijken Meerhoven en Waterrijk. Het waterschap stelde al een verbod in op het gebruik van oppervlaktewater. "Een paar dagen miezeren en motregen zou de situatie kunnen oplossen", zegt Erik van Kronenburg van waterschap De Dommel.

"Er is een verbod om oppervlaktewater te onttrekken, omdat het water in de beken een te laag peil krijgt. Er is te weinig aanvulling vanuit het grondwater en vanuit regen", zegt Van Kronenburg. Een dergelijk verbod komt vaker voor. "Dit jaar is het redelijk vroeg, nu blijft het langere perioden droog."

Funest voor verkoeling stad

De lage grondwaterstand is, volgens Van Kronenburg 'funest' voor de verkoeling in de stad. "In een stedelijk gebied veroorzaakt droogte ook hoge temperaturen en blijven de nachttemperaturen stijgen. Daardoor kunnen mensen last krijgen van slecht slapen en dat soort kleine probleempjes." Dit soort 'hittestress' in de stad zou in de toekomst alleen maar erger kunnen worden.

De zonaanbidder zal het niet graag horen, maar het waterschap hoopt op een paar dagen miezerweer en motregen. Aan heftige hoosbuien heeft de stad namelijk niets. "Dat veroorzaakt alleen maar overlast." Miezerweer zou een evenwichtigere oplossing zijn voor de droogte in de stad.

Blauwalg

Nog een naar bijverschijnsel van de droogte en lage grondwaterstand is blauwalg. In de Eindhovense wijk Waterrijk heeft het water een bruingroene kleur. "Normaal gesproken pompt het gemaal hier het water door, waardoor het water in beweging blijft", zegt Van Kronenburg. "Maar omdat er te weinig water is, kan het gemaal niet werken. De temperatuur in het water loopt op en dan ontstaat er blauwalg."

Waterschap De Dommel heeft vier plekken in haar gebied waar al blauwalg is aangetroffen. "Hoe verder in de zomer, hoe meer plekken waar je het gaat tegenkomen. Maar het wil niet zeggen dat het overal gaat ontstaan. We moeten het niet erger maken dan het is."