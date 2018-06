Wat een puinhoop: illegale bosbewoner maakt van Markiezaat één grote walk-in closet [VIDEO]

BERGEN OP ZOOM - Hij kan uren vertellen over illegale dumpingen in Brabantse natuurgebieden, maar de walk-in closet in de open buitenlucht die boswachter Erik de Jonge aantrof in het Markiezaat is weer een nieuw verhaal voor in zijn repertoire.

Op videobeelden van maandag is te zien hoe De Jonge samen met een agent, opsporingsambtenaar en hond Jack zoekt naar een illegale bosbewoner. De man had zich diep in de ‘jungle’ verschanst met heel zijn hebben en houden.

Op het volgende filmpje is te zien dat de openluchtcamping van de man is gevonden. ‘En wat spulletjes’, meldt De Jonge op Twitter. Een eufemisme van formaat: de bosbewoner heeft er een enorme puinhoop van gemaakt.

Volgens De Jonge is het de vierde keer dit jaar dat de man ergens in de natuur zijn kamp opslaat en er een zooi van maakt. Het zou gaan om iemand die bekend is bij alle instanties, maar hulp weigert.