Staart van pony Baccie afgeknipt: 'Ze had wel dood kunnen bloeden!'

DEURNE - "Wie doet er nou zoiets? En vooral waarom?" Boosheid en vragen schreeuwen om aandacht in het hoofd van Romy Nelemans. Dit weekend ontdekte ze dat de staart van haar pony 'Baccie' is afgeknipt. "Als de dader twee centimeter hoger had geknipt dan had Baccie dood kunnen bloeden."

Waarschijnlijk is de staart al een week eerder afgeknipt, denkt Romy. "Mijn paard staat in een weiland tussen Deurne en Milheeze. Mijn vriend heeft afgelopen week voor Baccie gezorgd en hem is de korte staart niet opgevallen." De bewoners van het aanliggende huis zagen de kleine staart al eerder maar dachten dat Romy dat zelf had gedaan.

Na de ontdekking van de afgeknipte staart zondag, komen alle verhalen samen. "Mijn vriend vond het achteraf wel raar hoe de paardendeken erbij lag. Die lag er verfrommeld bij, maar niet zoals een paard dat zou doen. De bewoners ernaast herinneren zich een rood autootje. De inzittenden van die auto zijn met mijn pony op de foto gegaan. Zij zittend op het hek en Baccie erachter."

Waarom?

Romy heeft inmiddels aangifte gedaan. "De politie weet ook niet wat de achterliggende reden is om zo'n staart af te knippen. Voorlopig zien ze de inzittenden van de rode wagen als verdachte."

Zelf weet de paardenliefhebster ook niet wat de reden is om de staart af te knippen. "Het enige wat ik kan bedenken is dat ze er paardensieraden van willen maken. Sieraden met paardenhaar kunnen wel tweehonderd euro kosten.

Bewust

Het lijkt er in ieder geval op dat diegene wist wat hij deed. "De staart is netjes recht afknipt, net onder de staartwortel. Het kan jaren duren voordat de staart weer op lengte is. Tot die tijd hebben vliegen en dazen vrij spel op de achterkant van Baccie", klinkt het ontredderd uit de mond van Romy.