Björn kuste zijn meisje op het Stratumseind, wat is jouw favoriete Brabantse plekje?

EINDHOVEN - Björn van der Doelen gaf zijn meisje de eerste kus op het Stratumseind in Eindhoven. Marianne Vos wordt lyrisch als ze de Emmamolen in Nieuwkuijk ziet. Ankie van Grunsven heeft de hele wereld over gereisd, maar gelukkig is ze pas echt op de vierkante meters van haar manege in Erp.

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft bekende Brabanders gevraagd wat hun favoriete plek is in de provincie. Het gaat het BHIC niet alleen maar om die plek, maar ook om het verhaal er achter.

De organisatie wil de geschiedenis van onze provincie inkleuren aan de hand van persoonlijke verhalen. Het is een beproefde methode om bekende personen op die manier een aanzet te laten geven tot die verhalen. Iedereen kan zijn of haar verhaal kwijt bij het BHIC zodat die herinneringen samen een toevoeging worden aan het grote geschiedenisboek van Brabant.

Stratumseind

Muzikant en oud PSV-speler Björn van der Doelen is één van de mensen die schrijft over zijn belangrijkste plek. Dat is het Stratumseind in Eindhoven. Hij sprak er af met een meisje dat hij van tekenles kende.

"Dat maakt het Stratumseind tot een bijzondere plek voor mij. Hier voor dit pand, de Oude Rechtbank, hebben we voor het eerst gekust. Toen was het de Krabbedans. Maar dat is weg, zoals zo veel mooie kroegjes. En misschien ligt het aan mijn leeftijd maar ik heb hier echt niks meer te zoeken”, aldus Van der Doelen.

De Emmamolen

Marianne Vos heeft vooral goede herinneringen aan de Emmamolen. De wielrenster fietste er vaak langs tijdens haar trainingsrondjes. De molen is nu een horecagelegenheid.

Vos: "Ik vind het mooi om te zien dat de molen op deze manier gebruikt wordt en zo toch bewaard kan blijven. Voor mij zal het altijd een speciale plaats blijven, omdat ik hier veel uren heb doorgebracht om te trainen”.

Opvallend veel bekende Brabanders hebben iets met kerken of andere religieuze gebouwen.

Petruskerk

Modeontwerper Addy van den Krommenacker vindt de Udense Petruskerk bijvoorbeeld de mooiste die er is. De kerk en het geloof spelen een belangrijke rol in het leven van de jonge Addy. “De pastoor en de kapelaan kwamen ook bij ons in de winkel, die werelden waren met elkaar vervlochten.”

Hij besluit priester te worden; het Kruisherencollege ligt een eindje verderop in de straat. “Nu ik het zo vertel, bedenk ik me dat mijn leven zich tot mijn vijftiende jaar binnen een beperkte straal afspeelde. Ons huis, de school, de kerk: alles lag bij elkaar in de buurt.”

Wie ook een goed verhaal over zijn of haar favoriete plek heeft kan dat kwijt op de website van het Brabants Historisch Informatie Centrum.