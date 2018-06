Pol van Boekel over videoscheids: 'Liever lange gang naar schermpje dan achteraf fout erkennen'

EINDHOVEN - Wie denkt dat de videoscheidsrechter het gelul bij de koffieautomaat over voetbal overbodig maakt heeft het mis. De videoref bij het WK voetbal in Rusland is één van de meest besproken onderwerpen aan de stamtafels van beroeps- en amateuranalysten.

Was het vroeger nog zo dat Jantje zei dat het buitenspel was en Pietje dat heftig bestreed terwijl er een dun straaltje bruin vocht in een bekertje liep, nu heeft het werk van de videoref een extra dimensie aan die eindeloze discussie gegeven.

In alle praatprogramma’s duiken de mannen op met een mening over de scheids. Want of het nou een man in een zwart, groen, geel of pimpelpaars pak is of een assistent honderd kilometer verderop achter een schermpje, een scheids ontkomt niet aan kritiek.

Eerste ter wereld

In onze eigen Omroep Brabant-programma Brabants Bont was dinsdag internationaal topscheidsrechter Pol van Boekel uit Vierlingsbeek te gast. Hij heeft recht van spreken want hij was de eerste scheids ter wereld die voor het oog van een TV-publiek een penalty introk nadat hij nog tijdens de wedstrijd de videobeelden had bekeken.

Van Boekel is al jaren voorstander van de videoref. Je zou denken dat beelden niet liegen en dat de videoscheids die ze moet bekijken niks fout kan doen. Toch is er veel over te doen. Volgens Van Boekel zou dat er mee te maken kunnen hebben dat er niet altijd een door de wol geverfde collega op het schermpje zit te kijken. “Je moet je afvragen of het WK een goed moment was om er mee te beginnen”, zegt hij.

Zwakjes

Maar verder mag het van hem nu in elke competitie worden ingevoerd. "Elke scheidsrechter probeert de perfecte wedstrijd te fluiten. Maar soms zie je dingen niet. Als je dan in je oortje hoort dat je niet de goede beslissing hebt genomen is de weg naar het schermpje heel lang. En je voelt je heel zwakjes als je een beslissing terug moet draaien. Maar het is altijd beter dan dat je achteraf moet vaststellen dat je iets fout hebt gedaan”, aldus de scheids uit Vierlingsbeek.

Toen hij de wereldprimeur had door een penalty in te trekken nadat hij videobeelden had bekeken ging hij na de wedstrijd met het lood in de schoenen naar de kleedkamer. “Tot mijn verrassing zag ik op mijn telefoon alleen maar positieve berichten. Mensen waardeerden het. De buitenwacht keek er blijkbaar heel anders tegen aan dan ikzelf”.