Duizenden stakers verwacht tijdens cao-actie metalektro

EINDHOVEN - Stakende werknemers van DAF, VDL, ASML en andere metaalverwerkende bedrijven in Brabant worden woensdagochtend verwacht in het Stadswandelpark in Eindhoven voor een grote cao-actie. Ook in Utrecht, Alblasserdam, Zwolle en Nijmegen worden actiebijeenkomsten gehouden, waarbij de vakbonden FNV Metaal, CNV Vakmensen, VHP en De Unie in totaal duizenden mensen verwachten.

Het overleg tussen de werkgevers, verenigd in de FME, en de bonden is geklapt. Om die reden werd er vrijdag al 24 uur gestaakt bij DAF in Eindhoven. Het Stadswandelpark in Eindhoven is geen onbekende plek voor de stakers; ook drie jaar geleden werd hier actiegevoerd voor een betere cao in de metalektro.



Delen in de winst

De bonden eisen namens de leden onder andere een jaarlijkse loonstijging van 3,5 procent, van minimaal duizend euro en goede voorstellen om hun werk en privé te kunnen combineren. Petra Bolster, bestuurder FNV Metaal: "Bij bedrijven overal in het land horen we hetzelfde, namelijk dat het tijd is dat de medewerkers delen in de winsten in de metaal. Ze verdienen een eerlijke cao met maatregelen om fit de finish te halen en waarbij overwerk eerlijk wordt betaald en vaste en flexwerkers gelijk betaald worden".



Loes Bezemer-Videler, onderhandelaar van CNV Vakmensen: "Er is een enorm tekort aan technisch personeel en dat blijft voorlopig ook wel zo. Het kan niet waar zijn dat bedrijven dikke winsten maken en werknemers daar onvoldoende van meeprofiteren. Het is geen tijd voor verslechteringen in de cao, maar juist voor verbeteringen".



De cao metalektro geldt voor ongeveer 150.000 werknemers in het grootmetaal, zoals ASML, Fokker, DAF, Siemens, Scania, Thales en Damen Shipyard.